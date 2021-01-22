Тихановская не намерена участвовать в следующих выборах в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что санкции оказывают эффективное воздействие на власти Белоруссии, сообщает «Интерфакс».
Тихановская, отметила, что необходимо расширить и внести в чёрный список не только «высшие чины», но и «судей, работников силовых структур, которые избивали людей».
Также Тихановская, которая приехала в Эстонию для участия в заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриа о свободе СМИ в Белоруссии, добавила, что на данный момент не намерена принимать участие в следующих выборах.
Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что, ограничительные меры, введённые Евросоюзом против Белоруссии, пока не дали никакого эффекта.
Первый пакет санкций против Минска был введён Евросоюзом 2 октября 2020 года, второй - 6 ноября, третий - 17 декабря, сообщает RT. Ограничительные меры коснулись представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также белорусских компаний.
Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.
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