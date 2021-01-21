«Не дали эффекта». В Евросоюзе оценили результат санкций против Белоруссии
Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что, несмотря на санкции, «репрессии в Белоруссии не прекратились, и все арестованные остаются за решёткой», сообщает ТАСС.
По словам Стано, ограничительные меры, введённые Евросоюзом против Белоруссии, пока не дали никакого эффекта.
«ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц и компаний в Белоруссии. Требуется значительное время, чтобы они возымели эффект», - отметил он.
Стано добавил, что «санкционный режим в отношении Белоруссии» может быть усилен.
Первый пакет санкций против Минска был введён Евросоюзом 2 октября 2020 года, второй - 6 ноября, третий - 17 декабря, сообщает RT. Ограничительные меры коснулись представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также белорусских компаний.
Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru