Лукашенко опроверг передачу власти своим детям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его семье «никогда не обсуждали и не намерены впредь обсуждать» возможную передачу власти детям, передаёт БелТА.

Комментируя слухи о транзите власти и её передаче старшему сыну, белорусский лидер отметил, что его сыновья не будут править в стране.

«Ни один мой ребёнок президентом в Белоруссии не будет после меня», - подытожил Лукашенко.

Глава государства и ранее заявлял, что не собирается передавать власть своим сыновьям, сообщает RT. По словам Лукашенко, он поклялся, что следующим президентом Белоруссии «будет тот, кого народ изберёт».

После последних президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года, в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

