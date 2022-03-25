Tiffany прекратит закупку российских алмазов

Американская ювелирная компания Tiffany & Co. заявила, что прекратит закупать новые алмазы, добытые в России. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что решение принято в связи с тем, что нарастает давление на компанию с целью исключить российские товары из цепочек поставок.

Ранее США запретили импорт российских алмазов, водки и морепродуктов.

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