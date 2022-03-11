Байден заявил о запрете импорта российской водки и алмазов

США запретят импорт российской водки, алмазов и морепродуктов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает ТАСС.

СМИ: Байден призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией

Восьмого марта Байден также выступил с заявлением о запрете импорта российских энергоносителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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