The Hill: Запад хочет скорейшего мирного урегулирования на Украине

Многие страны Запада надеются на мирные переговоры и и возобновление деловых отношений с Россией. Такое мнение в колонке для издания The Hill выразил профессор Католического университета Америки Якуб Григель.

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Он отметил, что многие европейские страны уже слабо поддерживают Украину и желают скорейшего начала мирных переговоров.

Григель отметил, что США опасаются применения Россией ядерного оружия. Вашингтон старается не подтолкнуть Москву к более разрушительному конфликту, считает обозреватель.

В статье для портала 19FortyFive журналист Брэндон Вайхерт написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей части территории страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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