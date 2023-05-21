The Hill: Запад хочет скорейшего мирного урегулирования на Украине
Многие страны Запада надеются на мирные переговоры и и возобновление деловых отношений с Россией. Такое мнение в колонке для издания The Hill выразил профессор Католического университета Америки Якуб Григель.
Он отметил, что многие европейские страны уже слабо поддерживают Украину и желают скорейшего начала мирных переговоров.
Григель отметил, что США опасаются применения Россией ядерного оружия. Вашингтон старается не подтолкнуть Москву к более разрушительному конфликту, считает обозреватель.
В статье для портала 19FortyFive журналист Брэндон Вайхерт написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей части территории страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru