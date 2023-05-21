Шольц: Мирные переговоры по Украине не должны ставить цель заморозить конфликт
21 мая 202307:41
Проведение мирных переговоров по Украине не должно ставить цель заморозить конфликт, сообщает ABC Nyheter со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца в кулуарах G7 в Хиросиме.
По его словам, Москва должна вывести свои войска. Также глава немецкого правительства назвал подготовку украинцев для F-16 долгосрочным проектом и сигналом России.
Ранее стало известно, что Россия сможет массово уничтожать истребители F-16 в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru