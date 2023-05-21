Шольц: Мирные переговоры по Украине не должны ставить цель заморозить конфликт

Проведение мирных переговоров по Украине не должно ставить цель заморозить конфликт, сообщает ABC Nyheter со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца в кулуарах G7 в Хиросиме.

Шольц: санкции против России будут усилены

По его словам, Москва должна вывести свои войска. Также глава немецкого правительства назвал подготовку украинцев для F-16 долгосрочным проектом и сигналом России.

Ранее стало известно, что Россия сможет массово уничтожать истребители F-16 в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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