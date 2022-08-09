СМИ: Запад может подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией

«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть [президента Украины Владимира] Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — рассказал собеседник СМИ.

В частности, о стремлениях западных партнеров может свидетельствовать появление информации о проблемах в отношениях Зеленского с Западом, пишет Газета.ру.

По другой версии, сам украинский президент допускает выход на мирное соглашение с Москвой до конца текущего года. При этом Зеленский якобы апеллирует к объективным причинам, отмечает телеканал «360».

