СМИ: Запад может подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы настаивают на заключении Украиной компромиссного мира с Россией. Об этом пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах.

«Ушла с радаров»: Кремль не видит предпосылок для переговоров с Украиной

«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть [президента Украины Владимира] Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — рассказал собеседник СМИ.

В частности, о стремлениях западных партнеров может свидетельствовать появление информации о проблемах в отношениях Зеленского с Западом, пишет Газета.ру.

По другой версии, сам украинский президент допускает выход на мирное соглашение с Москвой до конца текущего года. При этом Зеленский якобы апеллирует к объективным причинам, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры