СМИ: Запад может подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы настаивают на заключении Украиной компромиссного мира с Россией. Об этом пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах.
«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть [президента Украины Владимира] Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — рассказал собеседник СМИ.
В частности, о стремлениях западных партнеров может свидетельствовать появление информации о проблемах в отношениях Зеленского с Западом, пишет Газета.ру.
По другой версии, сам украинский президент допускает выход на мирное соглашение с Москвой до конца текущего года. При этом Зеленский якобы апеллирует к объективным причинам, отмечает телеканал «360».
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