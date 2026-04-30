Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров чипсов по итогам прошлого года

Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров чипсов по итогам 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

По оценкам экспертов, в прошлом году страна поставила почти 56 тысяч тонн чипсов стоимостью более $248 млн. Поставки год к году выросли на 6% в натуральном выражении, на 23% - в денежном. Они стали рекордными за всю историю наблюдений.

На первом месте в списке крупнейших экспортеров чипсов расположились Нидерланды с поставками на $664 млн, второй стала Бельгия ($538,5 млн), третье место занимают США ($356 млн), четвертое - Канада ($266 млн).

Между тем в России впервые ввели государственный стандарт на картофельные чипсы. Он закрепляет требования к внешнему виду, вкусу, запаху и цвету продукта, пишет 360.ru.

