Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров чипсов по итогам прошлого года
Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров чипсов по итогам 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».
По оценкам экспертов, в прошлом году страна поставила почти 56 тысяч тонн чипсов стоимостью более $248 млн. Поставки год к году выросли на 6% в натуральном выражении, на 23% - в денежном. Они стали рекордными за всю историю наблюдений.
На первом месте в списке крупнейших экспортеров чипсов расположились Нидерланды с поставками на $664 млн, второй стала Бельгия ($538,5 млн), третье место занимают США ($356 млн), четвертое - Канада ($266 млн).
Между тем в России впервые ввели государственный стандарт на картофельные чипсы. Он закрепляет требования к внешнему виду, вкусу, запаху и цвету продукта, пишет 360.ru.
