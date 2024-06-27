Путин наградил президента Конго орденом Почета

Президент РФ Владимир Путин вручил лидеру Конго Дени Сассу-Нгессо орден Почёта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что награда была вручена в ходе встречи глав государств в узком составе.

В заявлении Кремля говорится, что Дени Сассу-Нгессо был удостоен ордена «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Конго».3

Ранее Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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