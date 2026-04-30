Биолог Чумаков: Невозможно создать вирус, атакующий конкретную этногруппу
Создание вируса, который бы прицельно атаковал определенную этническую группу, сегодня невозможно. Об этом заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков в интервью RT.
По словам ученого, это «полная глупость».
«Представляете, вот запрещают обмениваться генетическим материалом. Интересно, а знают ли те, кто запрещает, что в той же Америке около миллиона русских живет? И что такое русский человек? Это и якут русский, и еврей русский, и татарин русский. Какая этническая общность у нас может быть? Все настолько перемешаны, столько смешанных браков», — сказал Чумаков.
Вместе с тем ученый отметил, что если у конкретного человека выявлены некие особенности, возможно оказать специфическое вредоносное воздействие именно на него. Например, когда хуже работает какая-то ферментная система, против человека «наверное, в принципе, можно было бы создать какое-то нацеленное оружие».
Между тем главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин предупредил, что некипяченая водопроводная вода может спровоцировать заражение различными вирусами и бактериями.
