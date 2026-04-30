Музаев: Устный экзамен по истории для 9 классов введут не ранее 2028 года

Обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов вступит в силу в России не ранее 2028 года. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

«Сразу хочу успокоить, если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за два года, не за год. Устная часть по истории будет не в следующем году, не у выпускников 9-х классов следующего года, а у выпускников 2028 года (2027/28 года обучения)», - отметил руководитель ведомства.

По словам Музаева, экзамен планируют проводить в феврале. Он пояснил, что история перешла на единую линейку учебников, образовательные программы утвердили для всех школ и «не может быть такого, что в феврале не будут пройдены определенные темы». Как отметил Музаев, новый формат экзамена не будут делать «суперсложным», чтобы не вызвать отторжения, и предмет «любили и хотели знать хорошо». Технологически проведение подобного устного испытания отработали на примере устного собеседования по русскому языку, которое стало допуском к экзаменам для девятиклассников.

Ранее Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен для выпускников школ будет начинаться не раньше 1 июня, пишет 360.ru.

