«Теряющий родину» Саакашвили возвращается в Грузию

Саакашвили был президентом Грузии с 2003 по 2013 год. Вскоре после ухода с поста главы государства на него были возбуждены уголовные дела, в результате чего он покинул Грузию, в 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации.

В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, однако его преемник Владимир Зеленский вернул политику паспорт.

