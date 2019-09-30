«Теряющий родину» Саакашвили возвращается в Грузию
Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию в ближайшее время, сообщает Газета.ру. Экс-глава Одесской области объяснил свое решение необходимостью «восстановить грузинскую государственность».
Политик подчеркнул, что на Украине чувствует себя хорошо, однако чувствует, что «теряет родину». Саакашвили заявил, что покончит в Грузии «с правлением Иванишвили» (Бидзина Иванишвили – лидер блока «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» - НСН).
Саакашвили был президентом Грузии с 2003 по 2013 год. Вскоре после ухода с поста главы государства на него были возбуждены уголовные дела, в результате чего он покинул Грузию, в 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации.
В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, однако его преемник Владимир Зеленский вернул политику паспорт.
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