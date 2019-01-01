Политолог о Саакашвили: Международный бомж, который хочет быть нужным
Бывший советник президента Украины объяснил в эфире НСН, зачем Саакашвили сделал заявление о переезде украинской администрации из Киева.
Вынести административный центр Украины из Киева предложил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, органы власти нужно переместить за пределы Киева в новое здание, чтобы начать все «с чистого листа».
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил в эфире НСН, зачем Саакашвили сделал такое заявление.
«Мне, когда я был советником Кравчука и Кучмы, довелось сидеть в здании администрации президента Украины, это бывшее здание ЦК компартии Украины. Само здание очень паршивое. Я и Кравчуку и Кучме говорил, что оттуда надо «линять». И получается, что каждому президенту там было очень плохо. Ничем хорошим там не заканчивалось ни для одного президента. Кравчук досрочно сдал полномочия. Кучму чуть в тюрьму не посадили. Ющенко заболел, еле выкарабкался и тоже слетел. Янукович бежал из страны, с кровью и всеми делами. С Порошенко тоже неизвестно что, когда его арестуют. Вполне возможно, что с Зеленским тоже что-нибудь случится. Тем более, он там уже так долго сидит: говорил же, сразу уедет.
Поэтому Саакашвили ничего такого нового не говорит, это все до него говорилось. Что не должно быть вообще никакой администрации президента, только небольшой секретариат и небольшое здание, как в той же Чехии или Польше. Так что Саакашвили просто пытается быть нужным, полезным. Он неудачник. Его страна его выкинула, он такой международный бомж. Зеленский его пригрел, потому что нужен еще один громоотвод. Это нужно воспринимать как то, что человек, который уже не имеет никакого авторитета, никаких позиций в обществе, артикулирует, ретранслирует то, что до него уже много раз было сказано», - сказал он.
Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил Петр Порошенко в конце июля 2017 года.
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