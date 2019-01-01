Политолог о Саакашвили: Международный бомж, который хочет быть нужным

Вынести административный центр Украины из Киева предложил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, органы власти нужно переместить за пределы Киева в новое здание, чтобы начать все «с чистого листа».

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил в эфире НСН, зачем Саакашвили сделал такое заявление.

«Мне, когда я был советником Кравчука и Кучмы, довелось сидеть в здании администрации президента Украины, это бывшее здание ЦК компартии Украины. Само здание очень паршивое. Я и Кравчуку и Кучме говорил, что оттуда надо «линять». И получается, что каждому президенту там было очень плохо. Ничем хорошим там не заканчивалось ни для одного президента. Кравчук досрочно сдал полномочия. Кучму чуть в тюрьму не посадили. Ющенко заболел, еле выкарабкался и тоже слетел. Янукович бежал из страны, с кровью и всеми делами. С Порошенко тоже неизвестно что, когда его арестуют. Вполне возможно, что с Зеленским тоже что-нибудь случится. Тем более, он там уже так долго сидит: говорил же, сразу уедет.