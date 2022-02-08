«Террористическое государство!»: В ЛНР опасаются диверсий Украины и ее «западных хозяев»
Информация о постановочном теракте на Украине могла быть добыта от украинских же спецслужб, в которых есть «наши люди», сказал НСН Андрей Марочко.
Украина может пойти по «террористическому пути», чтобы получить предлог для начала активных военных действий в Донбассе, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что украинские спецслужбы готовят постановочный теракт с многочисленными жертвами в Харьковской, Луганской или Донецкой областях.
«Вполне возможно, что Украина пошла по сценарию терактов и обвинений республик Донбасса для каких-то активных действий. Их западные хозяева тоже неоднократно замешивали свои руки в крови невинных людей, устраивая операции и поддерживая террористические организации. Эта информация была обнародована для того, чтобы избежать таких случаев, поскольку ее оглашение может способствовать тому, что это не случится», - сказал Марочко.
По его словам, информация о терактах могла быть добыта агентами в украинских спецслужбах
«Если заявлено, что данные получены от оперативных источников, значит эта информация от украинских спецслужб, там тоже есть наши люди, которые «болеют» за будущее своей страны и работают на республики Донбасса. Так что, видимо, это информация от спецслужб Украины», - отметил подполковник запаса.
При этом Марочко называл Украину «террористическим государством» и напомнил о ряде резонансных убийств.
«То, что эти теракты готовились и готовятся всегда, это для нас уже не новость, потому что Украина – это террористическое государство, которое ведет террористические методы ведения борьбы. Буквально 4 числа была печальная годовщина гибели начальника управления Народной милиции Олега Анащенко, он был взорван в собственном автомобиле. И сегодня тоже печальная дата, в этот день спецслужбами Украины был убит герой ДНР, комбат Михаил Толстых. При этом Украина не отрекается от этих случаев», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
7 февраля разведка Народной милиции ДНР сообщила, что на линию соприкосновения в Донбассе прибыли две вооруженные группы наемников из Польши, которые собираются устроить теракты с целью спровоцировать ответный удар ДНР, который Киев попытается использовать, как предлог для начала боевых действий.
Ранее член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил возможность причастности украинских спецслужб ко взрыву автобуса в Воронеже в августе 2021 года, в результате которого два человека погибли и более 20 были ранены.
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