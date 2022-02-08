«Террористическое государство!»: В ЛНР опасаются диверсий Украины и ее «западных хозяев»

Украина может пойти по «террористическому пути», чтобы получить предлог для начала активных военных действий в Донбассе, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что украинские спецслужбы готовят постановочный теракт с многочисленными жертвами в Харьковской, Луганской или Донецкой областях.