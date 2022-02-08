Разведка ЛНР заявила о подготовке Киевом постановочного теракта

Спецслужбы Украины готовят постановочный террористический акт на одном из промышленных и социальных объектов с опасным производством. По данным разведки Народной милиции ЛНР, он может быть организован на территории Харьковской, Луганской или Донецкой областей. Такую информацию озвучил официальный представитель управления НМ Луганской народной республики Иван Филипоненко.

По задумке Киева, теракт должен привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это позволит Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы терроризма со стороны независимых республик и объявить о «вынужденном» ответном применении силы, пояснил Филипоненко.