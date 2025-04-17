Адвокат «Талибана» Молохов назвал условия, на которых отменили запрет движения
Россия и Афганистан имеют все шансы выстроить взаимовыгодное сотрудничество, пока не будут вмешиваться в личные дела друг друга, сказал НСН Александр Молохов.
Представители бизнеса в Афганистане заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, поэтому им важно было снять с «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в России) клеймо запрещенной в России организации. Об этом НСН заявил представляющий интересы «Талибана» адвокат Александр Молохов.
Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России, сообщило РИА Новости. С соответствующим иском в Верховный суд обратилась Генпрокуратура России, заседание прошло в закрытом режиме. Молохов, выступивший адвокатом по «Талибану», заявил, что в данном решении в первую очередь были заинтересованы представители бизнеса, желающие наладить экономические отношения с Россией.
«Времени для того, чтобы подготовиться, было немного, но в посольстве Исламского эмирата Афганистана (самоназвание государства при нынешнем правительстве — Прим. НСН) были в курсе этой инициативы. Ко мне обращались люди, которые заинтересованы в том, чтобы между Россией и Афганистаном развивались в первую очередь деловые отношения, это люди бизнеса. Сегодняшнее решение, безусловно, не только поспособствует укреплению добрососедских отношений между нашими народами, но и поможет афганским и российским бизнесменам (а их немало) наращивать сотрудничество в экономической сфере. Именно такая аргументация и была у защиты на суде, потому что люди были заинтересованы в том, чтобы клеймо было снято, чтобы никто не мешал им торговать в России, заниматься благотворительностью (в частности, в Казани, где есть соответствующая благотворительная организация). Это может быть очень выгодным бизнесом, во всяком случае, новые власти в Афганистане весьма заинтересованы в выстраивании отношений с Россией. Главное условие одно — чтобы мы не лезли в их дела, а они не лезли в наши. Пока это будет соблюдаться, есть все шансы, что отношения наладятся», — сказал адвокат.
Ранее руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко предположил, что «легализация» в России движения «Талибан» может стать попыткой наладить отношения с США, чтобы вывести Москву из-под санкций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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