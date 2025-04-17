«Времени для того, чтобы подготовиться, было немного, но в посольстве Исламского эмирата Афганистана (самоназвание государства при нынешнем правительстве — Прим. НСН) были в курсе этой инициативы. Ко мне обращались люди, которые заинтересованы в том, чтобы между Россией и Афганистаном развивались в первую очередь деловые отношения, это люди бизнеса. Сегодняшнее решение, безусловно, не только поспособствует укреплению добрососедских отношений между нашими народами, но и поможет афганским и российским бизнесменам (а их немало) наращивать сотрудничество в экономической сфере. Именно такая аргументация и была у защиты на суде, потому что люди были заинтересованы в том, чтобы клеймо было снято, чтобы никто не мешал им торговать в России, заниматься благотворительностью (в частности, в Казани, где есть соответствующая благотворительная организация). Это может быть очень выгодным бизнесом, во всяком случае, новые власти в Афганистане весьма заинтересованы в выстраивании отношений с Россией. Главное условие одно — чтобы мы не лезли в их дела, а они не лезли в наши. Пока это будет соблюдаться, есть все шансы, что отношения наладятся», — сказал адвокат.

Ранее руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко предположил, что «легализация» в России движения «Талибан» может стать попыткой наладить отношения с США, чтобы вывести Москву из-под санкций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

