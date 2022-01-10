«Террористический акт». Матвиенко оценила массовые беспорядки в Казахстане
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко направила председателю Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву телеграмму, в которой заявила, что Россия высоко оценивает действия властей Казахстана по восстановлению в стране конституционного порядка, сообщает ТАСС.
По её словам, произошедшие в Казахстане массовые беспорядки - это «бандитско-террористический акт», который вызвал прямую угрозу суверенитету и территориальной целостности республики, а также безопасности соседних государств.
«Решительно осуждаем не имеющие оправдания бесчеловечные действия, направленные на втягивание страны в пучину хаоса и беззакония и повлекшие гибель людей. Их организаторы, несомненно, понесут заслуженное наказание», - отметила Матвиенко.
Спикер также добавила, что Россия готова и дальше поддерживать Казахстан в преодолении любых трудностей.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter заявил, что провёл продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
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