«Террористический акт». Матвиенко оценила массовые беспорядки в Казахстане

По её словам, произошедшие в Казахстане массовые беспорядки - это «бандитско-террористический акт», который вызвал прямую угрозу суверенитету и территориальной целостности республики, а также безопасности соседних государств.

«Решительно осуждаем не имеющие оправдания бесчеловечные действия, направленные на втягивание страны в пучину хаоса и беззакония и повлекшие гибель людей. Их организаторы, несомненно, понесут заслуженное наказание», - отметила Матвиенко.

Спикер также добавила, что Россия готова и дальше поддерживать Казахстан в преодолении любых трудностей.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter заявил, что провёл продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

