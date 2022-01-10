Токаев рассказал о продуктивном разговоре с главой Евросовета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter заявил, что провёл продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
По его словам, он рассказал собеседнику «последние сведения о ситуации в Казахстане», в том числе о том, что власти столкнулись «с беспрецедентной агрессией и атакой на государственность», в связи с чем были приняты «срочные меры для восстановления конституционного порядка и верховенства закона».
«Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против участников мирных протестов, все подобные утверждения ложны. Казахстан будет укреплять партнерство с ЕС», - подчеркнул казахстанский лидер.
Ранее Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ, сообщает RT.
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