Токаев рассказал о продуктивном разговоре с главой Евросовета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter заявил, что провёл продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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По его словам, он рассказал собеседнику «последние сведения о ситуации в Казахстане», в том числе о том, что власти столкнулись «с беспрецедентной агрессией и атакой на государственность», в связи с чем были приняты «срочные меры для восстановления конституционного порядка и верховенства закона».

«Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против участников мирных протестов, все подобные утверждения ложны. Казахстан будет укреплять партнерство с ЕС», - подчеркнул казахстанский лидер.

Ранее Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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