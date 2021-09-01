Вице-премьер Украины: Встреча Путина и Зеленского готовится на «высоком уровне»
Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут провести саммит, подготовка к встрече идет "на самом высоком уровне". Об этом рассказал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.
При этом Любченко не ответил на вопрос о месте встречи, однако предположил, что площадкой для саммита мог бы стать Крым. Отвечая на вопрос возможности проведения встречи в Москве политик отрицательно покачал головой.
Также остались неизвестными потенциальные сроки проведения переговоров. РИА Новости передает, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее заявлял о готовности украинского лидера к общению с Путиным "в любое время".
В середине августа Зеленский заявил, что намерен с помощью прямых переговоров освободить "крымских заключенных". Путин во время прямой линии заявил, что Зеленский "отдал свою страну под полное внешнее управление", и поэтому с ним не о чем разговаривать.
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