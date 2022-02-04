Телеканал Deutsche Welle продолжает вещать в России, несмотря на запрет

Московское бюро телеканала и корреспондентский пункт телекомпании продолжают свою работу, несмотря на запрет со стороны российского министерства иностранных дел. Об этом сообщает ТАСС.

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В агентстве уточнили, что их запрос телеканал перенаправил в штаб-квартиру телерадиокомпании и не уточнил причины такого решения.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва из-за запрета на вещание телеканала RT DE в Германии закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в России. В дальнейшем МИД планирует аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и запретить связанным с организацией лицам въезд на территорию России.

Ранее Ассоциация журналистов Германии (DJV) выступила с призывом к президенту России Владимиру Путину снять запрет на вещание телеканала Deutsche Welle на территории страны, введённый в качестве ответной меры на закрытие вещания немецкоязычного канала RT DE в ФРГ.

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Фото: dw.com
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