Телеканал Deutsche Welle продолжает вещать в России, несмотря на запрет

В агентстве уточнили, что их запрос телеканал перенаправил в штаб-квартиру телерадиокомпании и не уточнил причины такого решения.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва из-за запрета на вещание телеканала RT DE в Германии закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в России. В дальнейшем МИД планирует аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и запретить связанным с организацией лицам въезд на территорию России.

Ранее Ассоциация журналистов Германии (DJV) выступила с призывом к президенту России Владимиру Путину снять запрет на вещание телеканала Deutsche Welle на территории страны, введённый в качестве ответной меры на закрытие вещания немецкоязычного канала RT DE в ФРГ.

