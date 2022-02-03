Объединение журналистов ФРГ призвало Путина снять запрет на вещание DW в РФ

Ассоциация журналистов Германии (DJV) выступила с призывом к президенту России Владимиру Путину снять запрет на вещание телеканала Deutsche Welle на территории страны, введённый в качестве ответной меры на закрытие вещания немецкоязычного канала RT DE в ФРГ. Профессиональное объединение немецких журналистов также просит вернуть всем сотрудникам DW в Москве аккредитации.

Глава DJV Фрэнк Везде назвал действия российских властей «решительной мерой цензуры», которой нет никакого оправдания. Он также призвал правительство ФРГ выразить протест по этому поводу.