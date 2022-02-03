Объединение журналистов ФРГ призвало Путина снять запрет на вещание DW в РФ
Ассоциация журналистов Германии (DJV) выступила с призывом к президенту России Владимиру Путину снять запрет на вещание телеканала Deutsche Welle на территории страны, введённый в качестве ответной меры на закрытие вещания немецкоязычного канала RT DE в ФРГ. Профессиональное объединение немецких журналистов также просит вернуть всем сотрудникам DW в Москве аккредитации.
Глава DJV Фрэнк Везде назвал действия российских властей «решительной мерой цензуры», которой нет никакого оправдания. Он также призвал правительство ФРГ выразить протест по этому поводу.
О прекращении вещания и трансляции Deutsche Welle на территории России объявило сегодня министерство иностранных дел РФ. Кроме того, в стране будут закрыты корреспондентские пункты канала, у журналистов российского бюро DW аннулируют аккредитации. Запускается также механизм признания телерадиокомпании СМИ-иноагентом.
Государственный министр ФРГ Клаудиа Рот заявила, что телеканал RT на немецком языке вещал в Германии без лицензии и даже не запрашивал ее, поэтому закрытие в ответ бюро Deutsche Welle в Москве неприемлемо. Она подчеркнула, что именно из-за этого немецкий регулятор накануне принял решение о прекращении вещания RT. По словам Рот, это совершенно другая ситуация, нежели с телерадиокомпанией DW, у которой Москва решила отобрать лицензию.
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