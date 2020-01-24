Телеграм ждет поправок в Конституцию и следит за коронавирусом
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Законопроект о поправках в Конституцию
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, разработанный Владимиром Путиным.
«Мейстер» описывает суть вносимых изменений:
«Общий вектор понятен: президент думает о перспективах страны на десятилетия вперед и хочет зафиксировать уже достигнутые результаты. Именно на это направлена реформа. В целом поправки можно разделить на две части: социальные и политические. Чтобы привязать МРОТ к минимальной зарплате, совершенно не нужно править Конституцию, да и для индексации пенсий это тоже не обязательно. Правки необходимы, чтобы закрепить эти и другие социальные гарантии государства, которые и выполняться-то стали только при Путине. Чтобы об этих гарантиях не забыли и после него, лет через 10 в период какого-нибудь очередного мирового финансового кризиса. Тоже самое и с донастройкой политической системы, она должна обеспечить дальнейшую стабильность и развитие страны на десятилетия вперед».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» предполагает, для какой функции может быть предназначен Госсовет:
«Анонсированные конституционные изменения не приведут к глубинному институциональному переформатированию государства. Таким образом, Россия конституционно и на практике останется президентской республикой. <…> Понятно, что Госсовет точно не станет надпрезидентским органом, но никто не отменял варианта наделения его балансирующей функцией в отношении института Президента».
Канал «338» комментирует заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о том, что реакция Запада на обсуждение в России поправок к Конституции обретает черты вмешательства во внутренние дела суверенной страны:
«Оно и понятно. Начались серьезные сдвиги (не только с поправками в Конституцию, но и трансформацией ОГВ [органов государственной власти – ред.]), вероятно, даже не фигурировавшие в аналитических записках "станций". <…> Соответственно, возрастает активность мероприятий по линии политической разведки. В обеспечении контрразведывательного прикрытия, связанного с транзитными процессами, можно не сомневаться. От депутатов потребуется систематизировать факты вмешательства и попытки совершения таковых».
«Суеверная Демократия» рассказывает, какие новые изменения в Конституцию обсуждают в рабочей группе:
«Поправки в Конституцию, похоже, коснутся не только основной части, но и затронут преамбулу. Сопредседатель рабочей группы и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас конкретики пока не назвал, но планы обсудить этот вопрос обозначил. <…> Из озвученных уже предложений – закрепить в преамбуле тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории. <…> Текущая версия преамбулы российской Конституции написана в достаточно лирическом и патриотическом ключе. Добавить туда фрагмент, связанный с исторической памятью, можно, более того – рядом со строчками "любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость" и "исторически сложившееся государственное единство" такой фрагмент будто даже сам напрашивается».
Григорий Явлинский сообщил о создании партией «Яблоко» рабочей группы по подготовке альтернативных поправок в Конституцию. По его словам, «Яблоко» будет требовать проведения референдума, на котором граждане выберут, за чьи поправки голосовать. «Мюсли вслух» интересуются, есть ли у «Яблока» ресурсы для воплощения декларируемых намерений:
«Как требовать референдума, написано в федеральном конституционном законе "О референдуме": образовать инициативную группу с подгруппами более чем в половине субъектов Федерации, провести их собрания, утвердить на них формулировки вопросов референдума и т.д. А самое главное, собрать 2 млн подписей в поддержку инициативы референдума. Задача для "Яблока" заведомо непосильная. <…> В 2000-2003 гг. думская фракция "Яблоко" ежегодно предлагала альтернативный бюджет РФ. Без всякого практического смысла предлагала: парламентская процедура не предполагает альтернативных бюджетов, рассмотрению подлежит проект, вносимый правительством. Но "яблочники" получали 5 минут славы, совершая ралли по всем телеканалам. Но ведь на сей раз даже и медиа-выхлопа не предвидится. Спрашивается, к чему же все это?»
Новые назначения в федеральных органах власти
На этой неделе был сформирован новый состав правительства России. Минэкономразвития получило новые полномочия, ранее принадлежавшие упраздненному Министерству по делам Северного Кавказа. Сменилось руководство Росздравнадзора, Росреестра и Федерального медико-биологического агентства. Изменения коснулись и других исполнительных органов власти. Кроме того, Совет Федерации утвердил кандидатуру нового генерального прокурора.
«Борода вещает» пишет о том, чем примечателен новый премьер-министр:
«Новый премьер-министр Михаил Мишустин создал важный прецедент. Это первый глава правительства, назначение которого устраивает фактически всех. Даже либеральная общественность признает его успехи на посту главы ФНС. С его приходом присказка "Заплатил налоги, спи спокойно" перестала звучать устрашающе. Более того, он стал первым, кто публично предоставил полную отчетность о благосостоянии своей семьи».
«Номенклатура» комментирует новый состав правительства:
«Примечательно, что сразу 4 министра из состава нового правительства – либо выпускники, либо слушатели "школы губернаторов". Выпускниками программы являются новый глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр науки Валерий Фальков. Обучаются на третьем потоке "школы губернаторов" министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко».
«КСТАТИ» высоко оценивает решение назначить бывшего генпрокурора Юрия Чайку полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе:
«Такому непростому с точки зрения политического и экономического расклада региону как Северный Кавказ потребовался решительный и эффективный управленец, владеющий ситуацией. <…> "Политический долгожитель", "надежный человек" – отзываются о Чайке эксперты. По их мнению, тот факт, что пост генпрокурора он занимал с 2006 года, также свидетельствует о его надежности и профессионализме. В последние годы, в том числе и усилиями Чайки, прокуратура стала ведомством, которому доверяют. Доверие – это фактор стабильности и безопасности, которых как раз и не хватает региону».
«АДЕКВАТ» отмечает, что новые назначения являются всего лишь средством достижения долгосрочной цели:
«Всеобщее обсуждение нового правительства во всех ракурсах понятно и естественно. Но при этом все равно важно помнить, что новое правительство – не цель, а инструмент, притом не главный. Даже пакет поправок в Конституцию – тоже средство, пусть и более высокого порядка. А цель – та самая отвязка государственного устройства от личностей и привязка его к институтам и вновь формируемым отношениям между ними, о которой говорил уже не раз. Задача, которую надо сначала решить один раз, а потом поддерживать правильные балансы в постоянном, на поколения вперед, режиме».
Всемирный форум памяти Холокоста
Владимир Путин принял участие в состоявшемся в Иерусалиме форуме, который собрал лидеров государств и правительств 45 стран. В рамках форума российский лидер, президент и премьер-министр Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху открыли памятник «Свеча памяти», посвященный жителям блокадного Ленинграда.
Главы некоторых стран были приглашены, но отказались от участия в форуме, например, президент Польши Анджей Дуда. Он объяснил свой отказ тем, что ему не предложили выступить наравне с президентами России, Франции и другими представителями европейских государств.
«Доктор прописал» отмечает, что странности в поведении поляков заявлением Дуды не исчерпываются:
«В Польше создали специальный штаб по отслеживанию выступления президента России Владимира Путина на World Holocaust Forum в Израиле. Причем это не инициатива каких-то местных активистов, все официально. О создании штаба сообщил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчык. <…> Что-то там у них в Варшаве совсем все плохо...»
Писатель Александр Субботин рассуждает о политике сохранения исторической памяти, осуществляемой Россией и Израилем, на фоне попыток отдельных европейских стран переписать историю:
«Один из столпов народа, залог его существования в будущем – это память о предках. <…> Открытие памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле, где даже Путин не смог сдержать эмоций, может говорить нам только о том, что евреи это поняли. В том смысле, что "Научись уважать сам себя, и все вокруг тебя зауважают". И это случилось. Нам не надо ничего доказывать, мы уже все сами себе доказали, в том числе и Бессмертным полком, но теперь память о нашем народе живет не только в нас, но и пошла дальше, не замечая государственных границ. <…> В то время, когда в "просвещенной" Европе ломают, прячут памятники нашим героическим предкам, пытаются уничтожить нашу память, именно в Иерусалиме, в древнем городе и символе наша память возникает сама. И тут, конечно, очень широкий простор для размышлений».
Говоря об историческом ревизионизме, нельзя не упомянуть отказ украинского президента Владимира Зеленского от участия в форуме. Он прибыл в Иерусалим, но в последний момент заявил, что не будет участвовать в церемонии, потому что «уступает место выжившим в Холокосте». Пресс-служба мемориального комплекса «Яд Вашем» сообщила, что поступок Зеленского «вызывает недоумение», поскольку ему разъяснили, что «у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент».
«Мышь в овощном» объясняет странное поведение Зеленского:
«Президент Украины находится между молотом и наковальней. С одной стороны – имидж в глазах львиной доли мирового сообщества. С другой – мнение у него дома, где значительная часть политически активного населения считают в своих идейных предтечах усатых мужиков в мазепинках с тризубами. Которые близко не представляли себе, что такое "Холокост", а если бы им кто объяснил – то посчитали бы свое участие в нем поводом для награды, но никак не для осуждения».
Накануне форума израильские СМИ сообщили, что якобы власти Израиля передали России Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на освобождение израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной подмосковным судом к семи с половиной годам тюрьмы за хранение гашиша.
Журналист Юрий Васильев считает, что если информация об обмене верна, то для России это очень хорошая сделка:
«Я не в теме и не знаю, сколько стоит грамм гашиша. Я, опять же, не в теме и не знаю, сколько стоит м² в историческом центре Иерусалима. Но что-то подсказывает мне, что получить обратно Александровское подворье на одних лишь предварительных сведениях о помиловании Наамы Иссахар, осужденной за транзит ≈9 г гашиша – это очень, очень хороший курс».
А «Темник» сомневается, что информация о возвращении подворья в обмен на освобождение израильской гражданки соответствует истине:
«Александровское подворье – участок в Старом городе, приобретенный когда-то Александром III. В данный момент им владеет некое Императорское православное палестинское общество в Святой Земле. <…> Безусловно, справедливость требует возвращения России этого исторического приобретения, имеющего особую значимость для духовной жизни православной страны. Но увязывать решение банальной криминальной истории с восстановлением исторической и правовой справедливости – мягко говоря, неправильно».
Китайский коронавирус
Российский Телеграм вместе со всем миром наблюдает за распространением нового китайского коронавируса. По состоянию на утро 24 января, по данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших достигло 830 человек, летальный исход был зафиксирован в 25 случаях. Сообщается, что выезд из нескольких китайских городов полностью блокирован. В связи с распространением вируса Всемирная организация здравоохранения провела два экстренных заседания комитета по чрезвычайной ситуации.
«Ресайкл» пишет о причинах появления вируса:
«Распространение нового коронавируса в очередной раз актуализировало проблему нелегальной торговли дикими животными в Китае. Как известно, вспышка 2019-nCoV произошла на рынке, где было представлено около 50 видов животных – от змей до павлинов. Там можно было приобрести даже мясо коал. Смешение в одном месте различных видов и ненадлежащие условия их содержания способствовали развитию вируса среди животных и последующей передачи болезни к человеку. Кампания против подобных рынков, превратившихся в инкубаторы вирусов, началась еще в начале 2000-х – после того, как атипичная пневмония унесла жизни 800 человек по всему миру. Однако неослабевающий спрос на экзотические деликатесы и ингредиенты для народной медицины оказался сильнее государственных мер регулирования».
«Всевидящее око» рассуждает о том, как информация о вирусе провоцирует распространение панических слухов:
«Редакция Ока внимательно следит за развитием ситуации со вспышкой коронавируса в Китае. Она, прямо скажем, двусмысленная: с одной стороны, предупреждать людей об эпидемиологической опасности и мерах предосторожности – надо. С другой – все насмотрелись триллеров про эпидемии, а в нынешнем инфополе все, что может превратиться в панику, в нее немедля превращается. С этой точки зрения слова про "международную угрозу" и прочие высказывания, которыми оперирует в том числе наш Минздрав, очень панику подогревают. Может, попробуем вещать о проблеме по-врачебному спокойным и рассудительным тоном? Ну, хотя бы попробуем...»
Канал «Доктор едет» полагает, что масштаб угрозы преувеличен:
«Каждые пару-тройку лет. Появляется страшный вирус! В Китае. Почти всегда в Китае. Предрекают конец света и пандемию. Умирает несколько человек (неизвестно, от чего именно, но вроде от этого вируса). Потом появляется вакцина. Вроде. В общем все затихает снова на пару лет. Уже традиция».
«Свидетель Империи» пишет о влиянии вируса на китайскую экономику:
«Максимально жестко коронавирус ударил не по жителям Уханя. В настоящей панике пребывает "Почта Китая" и все представительства AliExpress в мире. Китайцы рассылают официальные сообщения о том, что все отправления совершенно безопасны, и на всякий случай обрабатывают все посылки спецсоставами. Но истерию остановить куда сложнее, чем дать ей старт. В итоге эта паника вокруг вируса может убить больше китайцев, чем сам вирус. AliExpress для Китая такая же драгоценность, как для США Apple».
«Chinogram» напоминает, как сказалась на экономике Китая аналогичная ситуация – распространение атипичной пневмонии:
«На фоне роста обеспокоенности в связи с распространением нового вируса в Китае рыночные аналитики предлагают оглянуться на последствия эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Хотя непосредственное воздействие этой вспышки было разрушительным с точки зрения человеческих издержек, а также для экономики и финансовых рынков, в Гонконге, который оказался в эпицентре эпидемии, восстановление произошло достаточно быстро. Акции местной авиакомпании Cathay Pacific Airways упали почти на 30% с декабря 2002 года по апрель 2003 года, но затем почти удвоились в цене в течение следующего года после окончания кризиса. Эпидемия спровоцировала наступление рецессии в экономике Гонконга в первой половине 2003 года, за которой также последовало быстрое восстановление».
Давосский форум
На этой неделе состоялся Всемирный экономический форум в Давосе.
Журналистка Наиля Аскер-Заде рассказывает историю взаимоотношений России и Давосского форума:
«Многие считают, что Давос – зеркало мировой политики и экономики. Но для России это скорее отражение взаимоотношений с Западом. <…> Впервые официальные лица Советского Союза приезжали в Давос еще в 80-е. Но тогда это был единичный случай. Ежегодные поездки наших бизнесменов начались в 90-е. Они выстраивали отношения с Западом и попутно веселились от души. <…> А вот Владимир Путин был здесь дважды. В 90-е еще в составе делегации Анатолия Собчака. В 2009 – будучи премьером – в разгар финансового кризиса. Дмитрий Медведев выступал здесь в 2011 и 2013. С тех пор ни президент, ни премьер в Давос не приезжали, хотя их зовут каждый год».
«Мысли-НеМысли» накануне форума проанализировали приоритеты организаторов мероприятия на основании представленности России и одного из топовых спикеров:
«По пальцам подсчитать, сколько россиян заявлены в качестве участников стратегических сессий: среди них один министр Орешкин, возможно, бывший, и два бизнесмена плюс постоянный участник ВЭФов банкир Костин. Остальные – максимум в формате пресс-конференций на базе инфраструктуры форума. То есть мнение семнадцатилетнего подростка Греты Тунберг мировой элите сегодня важнее, чем, например, мнение присутствующего на форуме главы бизнес-группы Renova, влияющей на всю "химию" мира. Чудны твои дела, 2020-й».
«Голос Мордора» соглашается, что форум получился странным:
«Это, наверное, самый странный экономический форум в Давосе за все время его существования. Площадка и ранее не блистала конструктивом и какими-то прорывными решениями – просто междусобойчик самых жирных котов мировой экономики на прекрасном горном воздухе, но в этот раз получилось уж совсем адово. Достаточно сказать, что одним из главных спикеров форума, стала экологическая активистка Грета Тунберг, малолетняя девочка, которой надоело ходить в школу и которая решила посмотреть мир. Также на форуме присутствовал и назначенный по интернету "президент" Венесуэлы Хуан Гуайдо, над которым уже откровенно хохочет весь мир»
Грета Тунберг красной нитью проходит через большинство постов о Давосском форуме. Тина Канделаки тоже удивляется решению организаторов пригласить ее:
«Для того, чтобы вернуться к идеальному состоянию экосистемы, мы все должны немедленно возвратиться к охоте и собирательству. Сразу скажу, что все 8 млрд человек вернуться туда не смогут. Подавляющее большинство населения планеты погибнет от холода и голода, а те, что посильнее, начнут резать друг друга в войнах за охотничьи угодья. <…> Все, к чему призывает Грета, неосуществимо, и понятно, что этому никогда не быть. При этом взрослые умные дяди зачем-то приглашают ее в Давос и слушают то, чего они никогда не сделают».
А «Политический Разнос» переживает о том, как сильно участников форума напугала угроза депутата украинской Верховной рады:
«Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что больше не будет приезжать на Всемирный экономический форум в Давос, если по итогам нынешнего мероприятия несколько инвестиционных проектов Украины не получат 100-200 млн долларов. Трудно себе даже представить, что началось в Давосе после такого – по сути – ультиматума...»
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