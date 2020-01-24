Телеграм ждет поправок в Конституцию и следит за коронавирусом

1

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, разработанный Владимиром Путиным.

«Мейстер» описывает суть вносимых изменений:

«Общий вектор понятен: президент думает о перспективах страны на десятилетия вперед и хочет зафиксировать уже достигнутые результаты. Именно на это направлена реформа. В целом поправки можно разделить на две части: социальные и политические. Чтобы привязать МРОТ к минимальной зарплате, совершенно не нужно править Конституцию, да и для индексации пенсий это тоже не обязательно. Правки необходимы, чтобы закрепить эти и другие социальные гарантии государства, которые и выполняться-то стали только при Путине. Чтобы об этих гарантиях не забыли и после него, лет через 10 в период какого-нибудь очередного мирового финансового кризиса. Тоже самое и с донастройкой политической системы, она должна обеспечить дальнейшую стабильность и развитие страны на десятилетия вперед».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» предполагает, для какой функции может быть предназначен Госсовет:

«Анонсированные конституционные изменения не приведут к глубинному институциональному переформатированию государства. Таким образом, Россия конституционно и на практике останется президентской республикой. <…> Понятно, что Госсовет точно не станет надпрезидентским органом, но никто не отменял варианта наделения его балансирующей функцией в отношении института Президента».

Канал «338» комментирует заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о том, что реакция Запада на обсуждение в России поправок к Конституции обретает черты вмешательства во внутренние дела суверенной страны:

«Оно и понятно. Начались серьезные сдвиги (не только с поправками в Конституцию, но и трансформацией ОГВ [органов государственной власти – ред.]), вероятно, даже не фигурировавшие в аналитических записках "станций". <…> Соответственно, возрастает активность мероприятий по линии политической разведки. В обеспечении контрразведывательного прикрытия, связанного с транзитными процессами, можно не сомневаться. От депутатов потребуется систематизировать факты вмешательства и попытки совершения таковых».

«Суеверная Демократия» рассказывает, какие новые изменения в Конституцию обсуждают в рабочей группе:

«Поправки в Конституцию, похоже, коснутся не только основной части, но и затронут преамбулу. Сопредседатель рабочей группы и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас конкретики пока не назвал, но планы обсудить этот вопрос обозначил. <…> Из озвученных уже предложений – закрепить в преамбуле тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории. <…> Текущая версия преамбулы российской Конституции написана в достаточно лирическом и патриотическом ключе. Добавить туда фрагмент, связанный с исторической памятью, можно, более того – рядом со строчками "любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость" и "исторически сложившееся государственное единство" такой фрагмент будто даже сам напрашивается».

Григорий Явлинский сообщил о создании партией «Яблоко» рабочей группы по подготовке альтернативных поправок в Конституцию. По его словам, «Яблоко» будет требовать проведения референдума, на котором граждане выберут, за чьи поправки голосовать. «Мюсли вслух» интересуются, есть ли у «Яблока» ресурсы для воплощения декларируемых намерений:

«Как требовать референдума, написано в федеральном конституционном законе "О референдуме": образовать инициативную группу с подгруппами более чем в половине субъектов Федерации, провести их собрания, утвердить на них формулировки вопросов референдума и т.д. А самое главное, собрать 2 млн подписей в поддержку инициативы референдума. Задача для "Яблока" заведомо непосильная. <…> В 2000-2003 гг. думская фракция "Яблоко" ежегодно предлагала альтернативный бюджет РФ. Без всякого практического смысла предлагала: парламентская процедура не предполагает альтернативных бюджетов, рассмотрению подлежит проект, вносимый правительством. Но "яблочники" получали 5 минут славы, совершая ралли по всем телеканалам. Но ведь на сей раз даже и медиа-выхлопа не предвидится. Спрашивается, к чему же все это?»

