Правозащитники оценили требования ФСБ о доступе к переписке россиян

«Это продолжение истории с «Телеграмом», у которого в 2018 году ФСБ попросила то же самое, на что получила отказ. На сервисы, которые, по мнению властей, должны зарегистрироваться в качестве организаторов распространения информации, законом возложены эти обязанности. Эти полномочия ФСБ были обжалованы «Телеграмом» в Верховном суде России. Он счел приказ ФСБ законным. На этом возможности обжалования в России были исчерпаны. Сейчас мы ждем позиции Европейского суда по правам человека по делу «Телеграма». У нас нет информации, что эти ОРИ привлекли к ответственности за отказ передать ключи шифрования, как «Телеграм». Следовательно, либо они раскрыли спецслужбам данные пользователей, либо не сделали этого, но ФСБ не стала их за это преследовать. Судя по недавним новостям, что некоторые российские сервисы, например «Хабр», сменили юрисдикцию на иностранную, можно предполагать, что, по крайней мере, этот сервис никаких сведений российским властям не предоставлял», - пояснил правозащитник.

По его мнению, ФСБ нарушает право граждан России на неприкосновенность частной жизни.

«Мы не знаем, был ли нанесен ущерб пользователям, но само положение закона требованиям охраны частной жизни не соответствует. Никакими аргументами национальной безопасности не оправдывается», - подчеркнул Чиков.

ФСБ получила право на доступ к частной переписке россиян согласно так называемому «закону Яровой». По данным СМИ, сервисы из реестра ОРИ предпочитают сотрудничать с ФСБ, и часть компаний уже загрузила на своих устройствах нужное оборудование.

