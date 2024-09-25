Как добавил собеседник НСН, в сотрудничестве Россия всегда готова поддержать стран-партнеров и в Камеруне высоко ценят это.

«Камерунцы питают большую симпатию и благодарность к России. История не лжет, сегодня события в Буркина-Фасо, Мали и Нигере укрепляют мысли камерунцев о русском народе, поскольку эти люди готовы поддержать третью страну, чтобы она не только освободилась, но и развивалась наилучшим образом. В прошлом мы привыкли к политике агрессии и обмана. А с Россией совсем другое дело. Камерунцы испытывают к России, великой стране, любящему, дружественному народу настоящую благодарность», - подытожил он.

Серж Эспуар Матомба на президентских выборах в 2018 году занял предпоследнее место с 0,56% поддержки. На предстоящих в 2025 году президентских выборов он не входит в число основных кандидатов от оппозиции действующему президенту - ими являются Морис Камто и Эрик Тсими.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела выступил с призывом рассмотреть возможность вступления его страны в БРИКС во время встречи с послом России Игорем Мартыновым. Как уточнил политик, интеграция Буркина-Фасо в БРИКС позволит «противостоять господству доллара и евро и добиться более справедливой международной торговли», передает «Радиоточка НСН».

