«Испытываем благодарность!»: Камерунский политик выступил за партнерство с РФ

В Камеруне испытывают симпатию к России как к стране, которая готова поддерживать своих партнеров и содействовать их развитию, заявил НСН потенциальный кандидат в президенты республики Серж Эспуар Матомба.

Камерун заинтересован в сотрудничестве с Россией как в технологических, так и в социальных вопросах и благодарен стране за готовность оказывать поддержку своим партнерам. Об этом в интервью НСН рассказал камерунский политик, лидер партии PURS и возможный кандидат в президенты республики Серж Эспуар Матомба. В Россию он приехал снимать документальный фильм о Донбассе.

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«Как только я буду избран президентом республики, я укреплю отношения с Россией в нескольких сферах на уровне безопасности, затем на технологическом уровне. В технологическом плане Россия имеет несомненный прогресс. Для Камеруна, для наших африканских стран, очень важно идти в ногу со временем, быть на переднем крае технологий. Мы будем делать совместные программы по космосу, технологиям, науке, здравоохранению на всех уровнях. Нам важно работать рука об руку с Россией, чтобы идти в ногу с сегодняшними глобальными вызовами во всех секторах деятельности», - заявил он.
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Как добавил собеседник НСН, в сотрудничестве Россия всегда готова поддержать стран-партнеров и в Камеруне высоко ценят это.

«Камерунцы питают большую симпатию и благодарность к России. История не лжет, сегодня события в Буркина-Фасо, Мали и Нигере укрепляют мысли камерунцев о русском народе, поскольку эти люди готовы поддержать третью страну, чтобы она не только освободилась, но и развивалась наилучшим образом. В прошлом мы привыкли к политике агрессии и обмана. А с Россией совсем другое дело. Камерунцы испытывают к России, великой стране, любящему, дружественному народу настоящую благодарность», - подытожил он.

Серж Эспуар Матомба на президентских выборах в 2018 году занял предпоследнее место с 0,56% поддержки. На предстоящих в 2025 году президентских выборов он не входит в число основных кандидатов от оппозиции действующему президенту - ими являются Морис Камто и Эрик Тсими.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела выступил с призывом рассмотреть возможность вступления его страны в БРИКС во время встречи с послом России Игорем Мартыновым. Как уточнил политик, интеграция Буркина-Фасо в БРИКС позволит «противостоять господству доллара и евро и добиться более справедливой международной торговли», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба политика
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