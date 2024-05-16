«Технологический суверенитет»: Мантуров о главных задачах на посту первого вице-премьера
Формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету России, а также сохранение уже наработанных заделов в промышленности – приоритетные направления работы первого вице-премьера Дениса Мантурова в его новой должности.
Об этом сам чиновник сообщил, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале последнего.
Мантуров добавил, что после нового назначения в его работе постепенно прибавляются новые задачи.
Денис Мантуров в новом правительстве получил должность первого вице-премьера. С 2012 года он возглавлял Минпромторг, а с 2022 года стал также вице-премьером, курирующим промышленность.
Президент Владимир Путин ранее провел переговоры в Кремле с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и Денисом Мантуровым. Российский лидер изъявил желание обсудить с этими чиновниками, как сейчас ведется работа в подведомственных им органах, и как они планируют реализовывать ее в дальнейшем.
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