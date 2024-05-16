«Технологический суверенитет»: Мантуров о главных задачах на посту первого вице-премьера

Формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету России, а также сохранение уже наработанных заделов в промышленности – приоритетные направления работы первого вице-премьера Дениса Мантурова в его новой должности.

Об этом сам чиновник сообщил, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале последнего.