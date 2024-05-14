При разработке электромобилей Zetta выявлено хищение 284 млн рублей
Прокуратура Тольятти возбудила уголовное дело по факту хищения 284 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на разработку отечественных электромобилей Zetta. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.
По данным ведомства, средства из бюджета поступили в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года на расчетный счет ООО «Зетта» на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Однако заключенные Минпромторгом РФ с этой компанией соглашения не были исполнены в установленные сроки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Изначально выпустить бюджетный электрокар планировалось в 2019 году, но сроки неоднократно переносились. Весной 2021-го глава Минпромторга Денис Мантуров проехал за рулем опытного образца Zetta и сообщил, что автомобиль будет запущен в производство в этом же году. А 9 апреля нынешнего года сообщалось, что в Тольятти продали производственные площади и оборудование разорившегося российского электромобильного стартапа Zetta.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лейбл Rocket Records разорвал контракт со сбежавшим из РФ рэпером Vacio
- В Финляндии планируют изымать квартиры россиян с долгами за ЖКУ
- Дети Марадоны потребовали снять его «Золотой мяч» с аукциона в Париже
- СМИ: Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили цементом
- Депутат Нилов: Отмена бакалавриата поможет вернуться к советской системе
- АТОР: Половина иностранных туристов приезжает в Россию из Китая
- При разработке электромобилей Zetta выявлено хищение 284 млн рублей
- В Госдуме призвали Дегтярева развивать дворовый спорт
- Кулеба и Блинкен встретились в киевской пиццерии
- Минобороны России: Силы ПВО сбили над Белгородской областью дрон ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru