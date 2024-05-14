При разработке электромобилей Zetta выявлено хищение 284 млн рублей

Прокуратура Тольятти возбудила уголовное дело по факту хищения 284 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на разработку отечественных электромобилей Zetta. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, средства из бюджета поступили в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года на расчетный счет ООО «Зетта» на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Однако заключенные Минпромторгом РФ с этой компанией соглашения не были исполнены в установленные сроки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.