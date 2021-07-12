«Тбилисский триггер». Власти Грузии могут «сдать» премьера в угоду оппозиции
Июльские события в Грузии могут привести к отставке премьер-министра, однако смена власти в стране вряд ли произойдет раньше осенних выборов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тбилисский политолог Гела Васадзе.
Накануне в Тбилиси прошли акции протеста представителей оппозиции, журналистов и их сторонников с требованиями отставки премьер-министра Грузии. В воскресенье стало известно о смерти оператора «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, избитого несколько дней назад противниками акции ЛГБТ.
«Властям, скорее всего, придется пойти на уступки протестующим. Но тут вопрос в том, какие будут требования. Если будет требование немедленно провести досрочные выборы, власти на это не пойдут, а вот вероятность отставки премьер-министра есть. Не скажу, что очень высокая, но она существует. Я думаю, что вероятность отставки премьера более вероятна, чем, например, отставка главы МВД, которого будут «сдавать» в последнюю очередь. Вероятность смены власти в стране прямо сейчас достаточно низкая. Скорее всего, эти вопросы будут решаться на осенних местных выборах, которые одновременно являются референдумом по поводу проведения досрочных выборов парламента», - сказал Васадзе.
При этом он назвал протесты «плохими новостями» для действующих властей.
«Протесты вполне естественны, потому что погиб журналист, который был до этого жестоко избит. Это мощный триггер и для действий оппозиции против власти, и для действий представителей медиа, которые абсолютно солидарны друг с другом. И это плохие новости для нынешней власти. Кроме того, это триггеры для НПО и гражданского общества», - отметил политолог.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в понедельник бывшего президента страны Михаила Саакашвили в организации митингов и антигосударственном заговоре. При этом, по словам Васадзе, сам Саакашвили обвиняет Россию в поддержке грузинских радикалов.
«О причастности России говорят в связи с тем, что в беспорядках участвовали группы ультранационалистов. Многие политики считают, что Кремль поддерживает ультраправые политические группировки. В частности, Саакашвили дал комментарий из Киева. Внутренние и внешние причины переплетаются, но никто не говорит о том, что российское влияние является главным в этой всей истории. Конечно же, такой позиции практически ни у кого нет», - заключил собеседник НСН.
5 июля в Грузии должен быть пройти «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества. Однако противники секс-меньшинств, радикалы и националисты устроили в городе беспорядки, в результате которых пострадали иностранные туристы и более 50 журналистов.
Избитый противниками ЛГБТ оператор «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава несколько дней провел в больнице, потом был выписан, однако в воскресенье стало известно, что он скончался, после чего в Тбилиси начались акции протеста с требованиями отставки главы правительства. В понедельник в грузинском парламенте произошла драка между провластными депутатами и сторонниками оппозиции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- В Минэкономики ФРГ заявили о процессе технической приемки «Северного потока-2»
- Видеохостинг YouTube запустил в России аналог TikTok
- Власти Кубани обяжут прививаться от COVID-19 даже приезжающих на один день
- В Минобороны ФРГ сообщили об отмене встречи главы ведомства с Зеленским
- Титов сообщил Путину о тотальном страхе бизнесменов работать в РФ
- Один человек погиб при обрушении здания гостиницы в Китае
- Песков прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
- Губернатор возмутился отсутствием рабочих на ремонте моста в Екатеринбурге
- Эпидемиолог спрогнозировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
- «Злоумышленник» с иммунитетом: Захарова рассказала о краже ж/д знака дипломатом США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru