«Тбилисский триггер». Власти Грузии могут «сдать» премьера в угоду оппозиции

«Властям, скорее всего, придется пойти на уступки протестующим. Но тут вопрос в том, какие будут требования. Если будет требование немедленно провести досрочные выборы, власти на это не пойдут, а вот вероятность отставки премьер-министра есть. Не скажу, что очень высокая, но она существует. Я думаю, что вероятность отставки премьера более вероятна, чем, например, отставка главы МВД, которого будут «сдавать» в последнюю очередь. Вероятность смены власти в стране прямо сейчас достаточно низкая. Скорее всего, эти вопросы будут решаться на осенних местных выборах, которые одновременно являются референдумом по поводу проведения досрочных выборов парламента», - сказал Васадзе.

При этом он назвал протесты «плохими новостями» для действующих властей.

«Протесты вполне естественны, потому что погиб журналист, который был до этого жестоко избит. Это мощный триггер и для действий оппозиции против власти, и для действий представителей медиа, которые абсолютно солидарны друг с другом. И это плохие новости для нынешней власти. Кроме того, это триггеры для НПО и гражданского общества», - отметил политолог.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в понедельник бывшего президента страны Михаила Саакашвили в организации митингов и антигосударственном заговоре. При этом, по словам Васадзе, сам Саакашвили обвиняет Россию в поддержке грузинских радикалов.

«О причастности России говорят в связи с тем, что в беспорядках участвовали группы ультранационалистов. Многие политики считают, что Кремль поддерживает ультраправые политические группировки. В частности, Саакашвили дал комментарий из Киева. Внутренние и внешние причины переплетаются, но никто не говорит о том, что российское влияние является главным в этой всей истории. Конечно же, такой позиции практически ни у кого нет», - заключил собеседник НСН.