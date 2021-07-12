Премьер Грузии обвинил Саакашвили в дестабилизации ситуации в стране

При этом он отметил, что «оппозиционные телеканалы управляются непосредственно Саакашвили», добавив, что уважает профессиональные СМИ.

В воскресенье стало известно о гибели оператора «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, избитого 5 июля противниками акции ЛГБТ в Тбилиси. В тот день в грузинской столице пострадало более 50 журналистов. В связи с трагедией в Тбилиси 11 июля прошла акция протеста с участием журналистов, оппозиционеров и их сторонников, требующих отставки премьера.

