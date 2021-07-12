Премьер Грузии обвинил Саакашвили в дестабилизации ситуации в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил экс-президента страны Михаила Саакашвили в причастности к организации воскресных акций протеста в Тбилиси.

«Было запланировано крупномасштабное гражданское противостояние с участием полицейских сил, их целью было применение силы со стороны государства против людей и граждан. Конечно, мы этого избежали... Это были классические антигосударственные, антицерковные и, следовательно, антинациональные послания, которые мы слышали вчера", - заявил Гарибашвили журналистам в понедельник.

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При этом он отметил, что «оппозиционные телеканалы управляются непосредственно Саакашвили», добавив, что уважает профессиональные СМИ.

В воскресенье стало известно о гибели оператора «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, избитого 5 июля противниками акции ЛГБТ в Тбилиси. В тот день в грузинской столице пострадало более 50 журналистов. В связи с трагедией в Тбилиси 11 июля прошла акция протеста с участием журналистов, оппозиционеров и их сторонников, требующих отставки премьера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиМихаил СаакашвилиГрузия
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