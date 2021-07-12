В Грузии протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру

Собравшиеся в центре Тбилиси после смерти оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы протестующие, среди которых журналисты, оппозиционеры и их сторонники, пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не выполнит их требование до 11:00 мск понедельника и не уйдет в отставку, сообщает РИА Новости.

В Грузии умер избитый противниками ЛГБТ телеоператор

Акция прошла под названием «система убивает».

Как утверждают собравшиеся, именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.

Следующий митинг состоится в понедельник в 18:00. Ранее стало известно, что на акции против ЛГБТ-шествия «Марша достоинства», который планировался на 5 июля в Тбилиси, более 50 журналистов пострадали. Восемь человек задержали в связи с административными нарушениями. В результате акции протеста организаторы отменили «Марш достоинства» в Тбилиси.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/caucasianknot
ТЕГИ:ПротестыГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры