В Грузии протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру

Акция прошла под названием «система убивает».

Как утверждают собравшиеся, именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.

Следующий митинг состоится в понедельник в 18:00. Ранее стало известно, что на акции против ЛГБТ-шествия «Марша достоинства», который планировался на 5 июля в Тбилиси, более 50 журналистов пострадали. Восемь человек задержали в связи с административными нарушениями. В результате акции протеста организаторы отменили «Марш достоинства» в Тбилиси.

