В Грузии протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру
Собравшиеся в центре Тбилиси после смерти оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы протестующие, среди которых журналисты, оппозиционеры и их сторонники, пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не выполнит их требование до 11:00 мск понедельника и не уйдет в отставку, сообщает РИА Новости.
Акция прошла под названием «система убивает».
Как утверждают собравшиеся, именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.
Следующий митинг состоится в понедельник в 18:00. Ранее стало известно, что на акции против ЛГБТ-шествия «Марша достоинства», который планировался на 5 июля в Тбилиси, более 50 журналистов пострадали. Восемь человек задержали в связи с административными нарушениями. В результате акции протеста организаторы отменили «Марш достоинства» в Тбилиси.
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