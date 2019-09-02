В Грузии раскрыли имя нового премьер-министра

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтатдзе заявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил тем, что выполнил свою миссию. Правительство Грузии он возглавлял с июня 2018 года и запомнился взвешенной политикой в отношении России. В частности, он обвинял экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в провоцировании антироссийских беспорядков в Тбилиси летом этого года.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что новым главой правительства станет вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Причем негласно на эту должность его поставит экс-премьер Грузии, лидер «Грузинской мечты» и бизнесмен Бидзина Иванишвили.

«Я думаю, что миссию он не выполнил, потому что никакой особенной программы развития не наблюдается. При такой системе управления в Грузии это практически невозможно. Но причина (отставки) всем ясна: до выборов остается год. Иванишвили явно полагается больше на Гахарию, как на более твердого человека, исполняющего приказы, которые не смог бы исполнить Бахтадзе. Бахтадзе – это креатура сына Иванишвили, они вместе учились в Париже по экономическому профилю. А сейчас будет Гахария, который непосредственно из бизнес-структур Иванишвили. На посту министра внутренних дел он себя достаточно энергично проявил, очень предан [Иванишвили]», - сказал он.