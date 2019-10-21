Грузинские актёры сыграли «антироссийские настроения» в честь театра Розовского
Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН призвал россиян не обращать внимания на «вялые» протесты в Грузии против московского театра.
В грузинском городе Кутаиси перед театром имени Ладо Месхишвили ряд местных актеров провели акцию протеста в связи с гастролями московского театра «У Никитинских ворот», сообщил «Первый канал» Грузии.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН назвал прошедший митинг «статистическим нулем».
«В акции приняло участие не более 20 человек, как мне сообщили. А это тот статистический ноль, на который обращать внимания не стоит. И я надеюсь, что именно так и поступит столь громадная страна как Россия со 145-миллионным населением. Думаю, гастроли продолжатся и, будут проходить с большим успехом, если не цепляться к таким мелочам. Но всегда есть те, кто ищет повод и в России, и в Грузии», - сказал Мамрадзе.
Актеры показывали «красные карточки» администрации театра и московским актерам, объясняя свое поведение тем, что Россия якобы «похищает грузинскую землю». Худрук Котэ Абашидзе отметил, что у грузинского театра подписано шесть дружеских соглашений с театрами Европы и Азии, одно из них с Москвой.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления предположил, что протест это отголоски июньских протестов сторонников Саакашвили.
«В прошлый раз все отнеслись адекватно, когда сторонники Саакашвили мобилизовали все свои силы, достали из своих карманов эстрадных актеров, псевдо-писателей, когда, действительно, была организована крупная провокация, связанная с Гавриловым. Тогда были потрачены значительные средства, это было заметно по тому, как устраивалось все. Но и тогда этот митинг очень быстро сник. Потому что кроме сторонников Саакашвили, причем оплачиваемых, никто больше не пошел. Правительство категорически было против и, также все эти митинги не имеют никакой поддержки в обществе. А сейчас меня очень удивляет, что они проводят нечто такое вялое в Кутаиси», - заключил собеседник.
Напомним, четырьмя месяцами ранее прошла так называемая «ночь Гаврилова». Поводом для акций протеста послужил визит в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести очередную сессию МАП. Так как заседание проходило в здании парламента Грузии, а Гаврилов как председатель МАП занял кресло председателя парламента Грузии, соратники Саакашвили опротестовали этот факт, назвали Гаврилова «оккупантом», облили его водой, разорвали документы форума и сорвали заседание. После этого созвали своих активистов к зданию парламента Грузии.
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