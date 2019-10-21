Грузинские актёры сыграли «антироссийские настроения» в честь театра Розовского

В грузинском городе Кутаиси перед театром имени Ладо Месхишвили ряд местных актеров провели акцию протеста в связи с гастролями московского театра «У Никитинских ворот», сообщил «Первый канал» Грузии.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН назвал прошедший митинг «статистическим нулем».

«В акции приняло участие не более 20 человек, как мне сообщили. А это тот статистический ноль, на который обращать внимания не стоит. И я надеюсь, что именно так и поступит столь громадная страна как Россия со 145-миллионным населением. Думаю, гастроли продолжатся и, будут проходить с большим успехом, если не цепляться к таким мелочам. Но всегда есть те, кто ищет повод и в России, и в Грузии», - сказал Мамрадзе.

Актеры показывали «красные карточки» администрации театра и московским актерам, объясняя свое поведение тем, что Россия якобы «похищает грузинскую землю». Худрук Котэ Абашидзе отметил, что у грузинского театра подписано шесть дружеских соглашений с театрами Европы и Азии, одно из них с Москвой.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления предположил, что протест это отголоски июньских протестов сторонников Саакашвили.