Депутат Госдумы Гаврилов объяснил, зачем сел в кресло спикера парламента Грузии

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло спикера парламента Грузии. Он заявил газете «Коммерсанту», что расположился там, где предложила принимающая сторона.

По словам парламентария, в этом не было ничего необычного: в кресле спикера он сидел во многих странах, в том числе в Греции и Ливане, передает RT.

«Не принято приглашать человека в гости, гарантировать ему безопасность, а потом нападать на него и угрожать ему убийством!», - сказал Гаврилов в интервью РИА ФАН. По мнению российского депутата, радикалы хотели «дискредитировать Грузию, изолировать ее от международного сообщества, дискредитировать ее как православную страну».

Из-за этого инцидента накануне в Тбилиси разгорелась массовая акция протеста. Все произошло 20 июня во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов, заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент. Для разгона активистов полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули. По официальным данным, пострадали 240 человек, 102 из них остаются в больницах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси, назвав ее «врагом».

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН объяснил высказывание грузинского президента её сложным характером.

