Минобороны Италии: Помощь Киеву требует замены собственных вооружений

Военная помощь Киеву требует замены собственных запасов вооружений, сейчас ни одно государство не сможет сократить свои оборонные расходы. Об этом сообщил глава минобороны Италии Гвидо Крозетто.

«Помощь, которую мы оказали Украине, требует от нас восстановления запасов для национальной обороны», - приводит РИА Новости его слова.

Крозетто напомнил, что все страны Североатлантического альянса в 2014 году приняли обязательство по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, и «разница только в предполагаемых сроках».

Ранее телеканал ABC со ссылкой на чиновника сообщил, что США собираются вскоре объявить о передаче Украине от 30 до 50 танков Abrams, однако на их передачу может уйти больше года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

