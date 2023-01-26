СМИ: Италия направит на Украину беспилотники и систему ПВО

Италия направит на Украину беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами. Об этом сообщает газета Corriere della Sera, со ссылкой на источники в спецслужбах.

Издание уточняет, что Рим собирается направить Киеву боевые дроны, собранные в Италии по израильскому проекту. В статье говорится о том, что эти беспилотники поставляются в противовес иранским, которые, как считают на Западе, использует Россия.

Кроме того, как отмечается, итальянские спецслужбы продолжат передавать ВСУ разведывательную информацию.

Ранее в Минобороны Италии заявляли, что помощь Киеву требует замены собственных вооружений, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

