СМИ: Италия направит на Украину беспилотники и систему ПВО
Италия направит на Украину беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами. Об этом сообщает газета Corriere della Sera, со ссылкой на источники в спецслужбах.
Издание уточняет, что Рим собирается направить Киеву боевые дроны, собранные в Италии по израильскому проекту. В статье говорится о том, что эти беспилотники поставляются в противовес иранским, которые, как считают на Западе, использует Россия.
Кроме того, как отмечается, итальянские спецслужбы продолжат передавать ВСУ разведывательную информацию.
Ранее в Минобороны Италии заявляли, что помощь Киеву требует замены собственных вооружений, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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