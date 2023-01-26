Татарстан отказался от президентов без переходного периода
Депутаты госсовета Татарстана приняли новую редакцию поправок в конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица региона с президента на «главу – раиса Республики Татарстан» без учета окончания срока полномочий действующего главы Татарстана.
Закон был принят республиканским парламентом 23 декабря 2022 года. Ранее он содержал переходные положения, согласно которых глава Татарстана продолжит именоваться президентом до окончания срока полномочий, то есть до 2025 года.
Изменения по отмене переходного периода были внесены в закон после «проведения дополнительных консультаций», сообщал председатель комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин на заседании парламента.
Депутаты местного парламента большинством голосов приняли эту поправку.
Политолог Константин Калачев в беседе с НСН ранее заявил, что Москву раздражало, что Татарстан был последней республикой, где руководитель именовался президентом. «Если хотели, чтобы в стране был один начальник – президент Путин, то цель достигнута», - сказал Калачев.
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