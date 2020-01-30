Тариф вверх, поставки вниз. К чему приведет нефтяная политика Лукашенко

Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на транзит российской нефти через свою территорию более чем на 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович. Он уточнил, что переговоры с Россией закончились безрезультатно, поэтому вступила в силу инструкция, предусматривающая повышение тарифа.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН объяснил, к чему это приведет.