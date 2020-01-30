Тариф вверх, поставки вниз. К чему приведет нефтяная политика Лукашенко
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты в беседе с НСН объяснил, к чему приведет повышение тарифа на транзит нефти через Белоруссию.
Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на транзит российской нефти через свою территорию более чем на 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович. Он уточнил, что переговоры с Россией закончились безрезультатно, поэтому вступила в силу инструкция, предусматривающая повышение тарифа.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН объяснил, к чему это приведет.
«Белоруссия постоянно стремится пересматривать тарифы на транзит. Последний раз она это делала летом прошлого года, после истории с загрязнением нефти. Тогда российская сторона была недовольна, но тариф был принят. Сейчас они снова решили повысить тариф, по всей видимости, чтобы компенсировать потери, поскольку вынуждены покупать нефть у России по мировым ценам. 6,5%, конечно, не позволят компенсировать. Но условия транзита меняются каждый год в худшую сторону, Минск в конечном итоге приведет ситуацию к тому, что транзит нефти через территорию Белоруссии прекратится. Поставки падают каждый год. У нас достаточно много портов и возможностей поставок нефти», - сказал эксперт.
Напомним, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики начать переговоры о поставках нефти с Казахстаном.
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