Таратута: The New York Times не будет извиняться перед Трампом

Президент США Дональд Трамп в твиттере потребовал от редакции издания The New York Times встать на колени и извиниться за все критические материалы о нем. Впервые издание извинилось перед Трампом после выборов 2016 года, однако теперь, считает, он извинений должно быть больше.

Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН выразил сомнение в готовности критиков Трампа к извинениям.

«У него подобного рода предложения и критика в адрес прессы звучат ежедневно. Да, очень многие республиканцы после опубликования доклада Мюллера говорили, что пресса показала свою полную несостоятельность, предрекая непременный импичмент в связи с его сговором с Москвой, которого, как мы знаем, обнаружено не было. Но никто не собирается извиняться, и ставят уже под сомнение доклад Мюллера и начинают смещать акценты на противодействие Трампа правосудию», - заметил он.