Таратута: The New York Times не будет извиняться перед Трампом
Журналист-международник рассказал в эфире НСН о деградации американских СМИ.
Президент США Дональд Трамп в твиттере потребовал от редакции издания The New York Times встать на колени и извиниться за все критические материалы о нем. Впервые издание извинилось перед Трампом после выборов 2016 года, однако теперь, считает, он извинений должно быть больше.
Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН выразил сомнение в готовности критиков Трампа к извинениям.
«У него подобного рода предложения и критика в адрес прессы звучат ежедневно. Да, очень многие республиканцы после опубликования доклада Мюллера говорили, что пресса показала свою полную несостоятельность, предрекая непременный импичмент в связи с его сговором с Москвой, которого, как мы знаем, обнаружено не было. Но никто не собирается извиняться, и ставят уже под сомнение доклад Мюллера и начинают смещать акценты на противодействие Трампа правосудию», - заметил он.
По словам собеседника НСН, отношения наоборот накаляются.
«Может, это не высшая точка, но очень похоже на крещендо. Либеральная пресса – это 90% американских СМИ – объявила Трампу войну. И никакие журналистские стандарты, к сожалению, больше не действуют. На войне как на войне. Все что бросает тень на Трампа, идет в дело. И неважно, соответствует это действительности или это только слух или выдумка. Такой журналистики я в Америке не помню. С моей точки зрения, это деградация. Сейчас прессе доверяют менее 20% американцев. Появление Трампа разбило страну на два непримиримых лагеря. И пресса, которая по логике вещей должна была быть над схваткой, оказалась в одном из лагерей. Что недопустимо для журналистики. Это можно называть политическим активизмом, но это уже не журналистика!», - подчеркнул он.
Напомним, в конце марта был обнародован доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, который почти два года расследовал возможный сговор Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Найти признаки такого сговора Мюллеру не удалось. Однако в документе делаются предположения о попытках Трампа воспрепятствовать ходу расследования.
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