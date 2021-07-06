СМИ: Китай готов сотрудничать с талибами для защиты своих интересов
Китай готов сотрудничать с запрещенным в России движением «Талибан», если радикалы ограничат связи с уйгурским «Исламским движением Восточного Туркестана». Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, Пекин при участии талибов планирует «восстановить разрушенную инфраструктуру Афганистана», переправляя при этом средства через Пакистан.
Как отмечает газета, Китай «с тревогой» наблюдает за выходом войск США из Афганистана и стремится «предотвратить хаос» вокруг своих границ. Действия Пекина отчасти мотивированы необходимостью защитить проект «Один пояс и один путь» в Центральной Азии и Пакистане.
Ранее на фоне вывода американских войск обострилась ситуация в Афганистане. Боевики «Талибана» захватили около половины районов страны. Несколько сотен афганских военнослужащих после столкновений с талибами были вынуждены отступить и пересекли государственную границу Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для защиты таджикско-афганской границы, отмечает МИР 24.
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