Талибы* обвиняют Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана
Абдул Гани Барадар, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан»* (*организация запрещена в России)» заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera.
«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — считает Барадар.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» затруднился дать прогноз, будут ли талибы «наказывать» Таджикистан, который, по данным СМИ, отправлял оружие сопротивлению в Панджшере, город, который дольше всех оказывал сопротивление боевикам «Талибана».
«Я не знаю, кто из граничащих с Афганистаном стран кому и чем помогает, но конфликт там связан и с наркотрафиком, с отрядами сопротивления, которые там контролировали ситуацию до талибов. Север Афганистана на протяжении многих десятилетий (контролировали – прим. НСН) и таджикские, и узбекские племена», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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