Талибы* обвиняют Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — считает Барадар.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» затруднился дать прогноз, будут ли талибы «наказывать» Таджикистан, который, по данным СМИ, отправлял оружие сопротивлению в Панджшере, город, который дольше всех оказывал сопротивление боевикам «Талибана».

«Я не знаю, кто из граничащих с Афганистаном стран кому и чем помогает, но конфликт там связан и с наркотрафиком, с отрядами сопротивления, которые там контролировали ситуацию до талибов. Север Афганистана на протяжении многих десятилетий (контролировали – прим. НСН) и таджикские, и узбекские племена», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».



