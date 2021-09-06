СМИ: Афганский вице-президент Салех уехал из Панджшера в Таджикистан
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, покинул страну, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала Al-Jazeera, Салех уехал из Панджшера в Таджикистан.
3 сентября Салех говорил, что находится на своей базе в Панджшерском ущелье и отвергал обвинения в бегстве из Афганистана.
В тот же день представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявляли о взятии Панджшера под контроль после продолжительных боев с Фронтом национального сопротивления Афганистана, однако эта информация была опровергнута.
Утром 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид вновь написал в Twitter, что провинция Панджшер захвачена, перешла под контроль так называемого «Исламского эмирата», а часть представителей сопротивления бежала.
Однако представители сопротивления в Twitter опровергли эту информацию.
Провинция Панджшер остается единственным регионом Афганистана, не подконтрольным талибам. Там находились один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того, как президент Ашраф Гани покинул страну, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.
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