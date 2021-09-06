СМИ: Афганский вице-президент Салех уехал из Панджшера в Таджикистан

3 сентября Салех говорил, что находится на своей базе в Панджшерском ущелье и отвергал обвинения в бегстве из Афганистана.

В тот же день представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявляли о взятии Панджшера под контроль после продолжительных боев с Фронтом национального сопротивления Афганистана, однако эта информация была опровергнута.

Утром 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид вновь написал в Twitter, что провинция Панджшер захвачена, перешла под контроль так называемого «Исламского эмирата», а часть представителей сопротивления бежала.

Однако представители сопротивления в Twitter опровергли эту информацию.

Провинция Панджшер остается единственным регионом Афганистана, не подконтрольным талибам. Там находились один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того, как президент Ашраф Гани покинул страну, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.

