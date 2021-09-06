«Успокоили» талибов. В Госдуме объяснили, почему пал Панджшер
Талибы «на словах» делают хорошие заявления, однако угроза и опасность сохраняются как от них, так и от других террористов, базирующихся в Афганистане, сказал НСН Алексей Чепа.
Поддержка сопротивления в Афганистане могла привести к полноценному конфликту с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России), а главная задача сейчас – успокоить ситуацию в этой стране, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее в понедельник талибы заявили о захвате последней неподконтрольной провинции Панджшер и «завершении войны в Афганистане». При этом эксперты говорили, что силы сопротивления в Панджшере смогли бы продержаться при условии поддержки со стороны других стран.
«Сейчас важнее остановить кровопролитие и погасить конфликт, потому что ситуация очень нестабильная и непонятная, больше вопросов, чем ответов. Если встать сегодня на сторону против талибов, это - сразу же настроить их на полноценный конфликт, а сейчас самое главное – попытаться успокоить всех и искать пути решения проблемы путем диалога», - сказал Чепа.
При этом он отметил, что угроза от талибов сегодня исходит не только соседним странам и России, но и всему миру.
«На сегодняшний день, есть угроза всему миру. Хотя «Талибан» заявляет, что полностью обеспечит безопасность представителям ООН, что они покончат с наркотрафиком, все это хорошо на словах, но посмотрим, как будет реализовываться на деле. Угроза и опасность, конечно, существуют. Там же и ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) находится, нет гарантий, что завтра «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) не проснется», - пояснил парламентарий.
При этом Чепа затруднился дать прогноз, будут ли талибы «наказывать» Таджикистан, который, по данным СМИ, отправлял оружие сопротивлению в Панджшере.
«Я не знаю, кто из граничащих с Афганистаном стран кому и чем помогает, но конфликт там связан и с наркотрафиком, с отрядами сопротивления, которые там контролировали ситуацию до талибов. Север Афганистана на протяжении многих десятилетий (контролировали – прим. НСН) и таджикские, и узбекские племена», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале сентября военный историк Евгений Норин говорил «Радиоточке НСН», что «при наличии союзников Панджшер сможет продержаться сколько угодно».
«Если кто-то возьмет на себя задачу снабжать его деньгами, оружием, боеприпасами, продовольствием и так далее, то Панджшер продержаться может. Но вопрос в том, найдутся ли такие союзники у Масуда-младшего. Это вопрос открытый. У меня нет сведений о том, кто и насколько глубоко готов с ним сотрудничать», - отмечал Норин.
Как заявил 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид, «вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль». «Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий», - цитирует Муджахида ТАСС.
По данным СМИ, талибы уже пригласили представителей ряда стран на мероприятия по случаю объявления состава нового правительства Афганистана. В их числе Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Памфилова анонсировала предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников
- Форвард «Локомотива» Камано не может вылететь из Гвинеи после госпереворота
- Армения одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»
- Решение по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
- Прокуратура просит для бизнесмена Быкова 15 лет колонии
- СМИ: Кравчук частично пришёл в сознание в клинике Мюнхена
- В МВД России прокомментировали сообщения о новых штрафах за автоакустику
- Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии
- Лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы
- СМИ: Украина официально не предлагала провести встречу Зеленского и Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru