«Успокоили» талибов. В Госдуме объяснили, почему пал Панджшер

«Сейчас важнее остановить кровопролитие и погасить конфликт, потому что ситуация очень нестабильная и непонятная, больше вопросов, чем ответов. Если встать сегодня на сторону против талибов, это - сразу же настроить их на полноценный конфликт, а сейчас самое главное – попытаться успокоить всех и искать пути решения проблемы путем диалога», - сказал Чепа.

При этом он отметил, что угроза от талибов сегодня исходит не только соседним странам и России, но и всему миру.

«На сегодняшний день, есть угроза всему миру. Хотя «Талибан» заявляет, что полностью обеспечит безопасность представителям ООН, что они покончат с наркотрафиком, все это хорошо на словах, но посмотрим, как будет реализовываться на деле. Угроза и опасность, конечно, существуют. Там же и ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) находится, нет гарантий, что завтра «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) не проснется», - пояснил парламентарий.

При этом Чепа затруднился дать прогноз, будут ли талибы «наказывать» Таджикистан, который, по данным СМИ, отправлял оружие сопротивлению в Панджшере.

«Я не знаю, кто из граничащих с Афганистаном стран кому и чем помогает, но конфликт там связан и с наркотрафиком, с отрядами сопротивления, которые там контролировали ситуацию до талибов. Север Афганистана на протяжении многих десятилетий (контролировали – прим. НСН) и таджикские, и узбекские племена», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В начале сентября военный историк Евгений Норин говорил «Радиоточке НСН», что «при наличии союзников Панджшер сможет продержаться сколько угодно».

«Если кто-то возьмет на себя задачу снабжать его деньгами, оружием, боеприпасами, продовольствием и так далее, то Панджшер продержаться может. Но вопрос в том, найдутся ли такие союзники у Масуда-младшего. Это вопрос открытый. У меня нет сведений о том, кто и насколько глубоко готов с ним сотрудничать», - отмечал Норин.