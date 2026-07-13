Каллас заявила о геополитическом значении российской рыбы для Евросоюза
Страны Евросоюза исключили эмбарго на импорт рыбы из России из очередного пакета антироссийских санкций из-за ее геополитического значения. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.
Отвечая на просьбу журналиста подтвердить сообщения СМИ о том, что российская рыба полностью исключена из 21-го пакета рестрикций, она признала, что на встрече этот вопрос вновь не был утвержден.
Каллас подчеркнула, что изначально не предполагала такого влияния данного продукта на международную политику. По ее словам, рыба осложняет многие важные геополитические процессы, из-за чего введение запрета оказалось невозможным.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС сделала это заявление на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран сообщества.
Там же Каллас сообщила, что Евросоюз пока не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фигурист рассказал об обвинениях в предательстве из-за перехода к Плющенко
- Украина и 9 стран Европы объявили о создании антибаллистической коалиции
- Финансист допустила замедление снижения ключевой ставки в России
- «Терпимость без эгоизма»: Как изменится герой Стоянова в ленте «На деревню дедушке 2»
- «Вредные разговоры»: Демограф обозначил опасности повышения возраста молодежи
- Минобороны: ПВО сбила 146 украинских БПЛА за 12 часов
- Российский хоккеист назвал главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком
- Политолог связал отставку премьера Украины с подготовкой к выборам
- Врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза
- Туроператоры усомнились в росте интереса россиян к Черногории