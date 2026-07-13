Каллас заявила о геополитическом значении российской рыбы для Евросоюза

Страны Евросоюза исключили эмбарго на импорт рыбы из России из очередного пакета антироссийских санкций из-за ее геополитического значения. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

Отвечая на просьбу журналиста подтвердить сообщения СМИ о том, что российская рыба полностью исключена из 21-го пакета рестрикций, она признала, что на встрече этот вопрос вновь не был утвержден.

Каллас подчеркнула, что изначально не предполагала такого влияния данного продукта на международную политику. По ее словам, рыба осложняет многие важные геополитические процессы, из-за чего введение запрета оказалось невозможным.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС сделала это заявление на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран сообщества.

Там же Каллас сообщила, что Евросоюз пока не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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