Такер Карлсен не исключил для себя возможность занять пост вице-президента США
Один из самых популярных телеведущих США Такер Карлсон не стал исключать для себя возможности занять пост вице-президента страны, если победу на президентских выборах одержит Дональд Трамп, сообщает Axios.
«Пройти путь от хорошо оплачиваемого уличного шизофреника до политика - это просто трудно себе представить», - отметил он, комментируя недавнее заявление Мелании Трамп.
Бывшая первая леди США заявила, что выступает за то, чтобы ее муж выбрал Карлсона в качестве кандидата на пост вице-президента. Дональд Трамп также признавал, что телеведущий не лишен здравого смысла.
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru