Такер Карлсен не исключил для себя возможность занять пост вице-президента США

«Пройти путь от хорошо оплачиваемого уличного шизофреника до политика - это просто трудно себе представить», - отметил он, комментируя недавнее заявление Мелании Трамп.

Бывшая первая леди США заявила, что выступает за то, чтобы ее муж выбрал Карлсона в качестве кандидата на пост вице-президента. Дональд Трамп также признавал, что телеведущий не лишен здравого смысла.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

