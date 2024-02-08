Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков
Тайвань запретит поставки в Россию и Белоруссию 77 видов станков, сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на экономическое ведомство.
Новые ограничительные меры вступят в силу с 8 марта.
Как подчеркивается, запрет вводится с тем, чтобы воспрепятствовать использованию высокотехнологической продукции в военных целях. В Россию и Белоруссию перестанут, в частности, поставлять станки с ЧПУ, электрохимические, обрабатывающие, а также токарные, фрезерные и шлифовальные.
Агентство острова отмечает, что в прошлом году объем поставок продукции, в отношении которой вводятся ограничения, из Тайваня в Россию составил $45 млн.
Ранее стало известно, что Евросоюз к 24 февраля введет санкции против 200 физлиц и компаний России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru