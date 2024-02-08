Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков

Новые ограничительные меры вступят в силу с 8 марта.

Как подчеркивается, запрет вводится с тем, чтобы воспрепятствовать использованию высокотехнологической продукции в военных целях. В Россию и Белоруссию перестанут, в частности, поставлять станки с ЧПУ, электрохимические, обрабатывающие, а также токарные, фрезерные и шлифовальные.

Агентство острова отмечает, что в прошлом году объем поставок продукции, в отношении которой вводятся ограничения, из Тайваня в Россию составил $45 млн.

Ранее стало известно, что Евросоюз к 24 февраля введет санкции против 200 физлиц и компаний России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

