Камбоджа захотела номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа хочет номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за работу по урегулированию конфликта с Таиландом. Об этом заявил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол в интервью Wall Street Journal.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не будет заключать торговые сделки с Камбоджей и Таиландом, пока между ними идет вооруженный конфликт. Позже власти двух стран согласились провести встречу для проработки сделки о прекращении огня и достигли соглашения.

Как отметил Чантол, американский президент должен получить Нобелевскую премию не только за участие в урегулировании конфликта Камбоджи и Таиланда, «но также и в других регионах». Камбоджийское правительство планирует обратиться в Нобелевский комитет по поводу кандидатуры Трампа.

Ранее американский конгрессмен Эрл Картер обратился в комитет с просьбой номинировать президента США на Нобелевскую премию мира за «историческую роль в посредничестве в прекращении конфликта Ирана и Израиля».

