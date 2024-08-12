Сырский: Под контролем ВСУ находится около 1000 кв км российской территории
Украинская армия продолжает наступательную операцию в Курской области. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Александр Сырский. Видео с его докладом в своём Тelegram-канале опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский.
Также Сырский отметил, что в настоящее время украинские военные якобы контролируют около тысячи квадратных км российской территории.
«Группировки войск выполняют поставленные задачи. Ситуация находится под нашим контролем», - заключил главком ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями в Курской области Украина стремиться улучшить свои переговорные позиции в будущем, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru