Сырский: Под контролем ВСУ находится около 1000 кв км российской территории

Украинская армия продолжает наступательную операцию в Курской области. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Александр Сырский. Видео с его докладом в своём Тelegram-канале опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский.

В Курской области под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов

Также Сырский отметил, что в настоящее время украинские военные якобы контролируют около тысячи квадратных км российской территории.

«Группировки войск выполняют поставленные задачи. Ситуация находится под нашим контролем», - заключил главком ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями в Курской области Украина стремиться улучшить свои переговорные позиции в будущем, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
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