В Курской области под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов
Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области находятся 28 населённых пунктов, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, силовиками и главами других регионов.
Смирнов уточнил, что на сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов, при этом, по его словам, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, а ширина по фронту – 40 км.
Он добавил, что под оккупацией противника находятся две тысячи человек, о судьбе которых власти региона «ничего не знают».
Ранее Путин на совещании по ситуации в Курской области указал, что одна из главных целей операции ВСУ - это остановка наступления российских войск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru