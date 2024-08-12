В Курской области под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области находятся 28 населённых пунктов, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, силовиками и главами других регионов.

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Смирнов уточнил, что на сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов, при этом, по его словам, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, а ширина по фронту – 40 км.

Он добавил, что под оккупацией противника находятся две тысячи человек, о судьбе которых власти региона «ничего не знают».

Ранее Путин на совещании по ситуации в Курской области указал, что одна из главных целей операции ВСУ - это остановка наступления российских войск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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