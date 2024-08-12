В Курской области под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов

Смирнов уточнил, что на сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов, при этом, по его словам, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, а ширина по фронту – 40 км.

Он добавил, что под оккупацией противника находятся две тысячи человек, о судьбе которых власти региона «ничего не знают».

Ранее Путин на совещании по ситуации в Курской области указал, что одна из главных целей операции ВСУ - это остановка наступления российских войск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



