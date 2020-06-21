Сыну кандидата пост белорусского президента Бабарико предъявили обвинение

Отмечается, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано. Статья обвинения адвокатами задержанных не разглашается.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, как власть и общественность отреагировала на задержание конкурента Лукашенко экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

«Расследование “дела Бабарико” сегодня передано Комитету госбезопасности республики. В целом, власти продемонстрировали намерение рассматривать дело Виктора Бабарико как деятельность по подрыву государственных устоев Беларуси. Как далеко продвинулись органы в своей работе, пока неизвестно. Если местные СМИ не переврали цитату, то по делу Белгазпромбанка Лукашенко произнёс совершенно гениальную фразу: "Мы выяснили, куда выводили деньги, но не можем объяснить кто их выводил, и зачем". Прозвучало довольно убедительно как намек на то, что дело скоро шьётся, да не скоро зашивается. В объяснения он пускаться не стал. В день задержания Бабарико в Минске были попытки граждан мирно заявить свой протест. Столкновений с милицией не было и, полагаю, не предвидится. Но власти демонстрируют решимость подобные вольности пресекать», - отметил Александр Зимовский.

Напомним, Виктор Бабарико был задержан со своим сыном Эдуардом 18 июня.

