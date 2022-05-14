Сын Трампа раскритиковал Байдена и сравнил Зеленского со стриптизершей

В апреле президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить $33 млрд на поддержку Киева, впоследствии законодатели увеличили сумму до $40 млрд.

«Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат <...> коррумпированным политикам», — написал Трамп-младший в соцсетях.

Также сын экс-президента США опубликовал коллажем, на котором президент Украины Владимир Зеленский изображен в виде стриптизерши, танцующей вокруг шеста на столе, в то время как Байден осыпает его долларовыми купюрами.

